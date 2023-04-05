Відомий український актор театру і кіно, син легедарного Богдана Ступки Остап Ступка потрапив у ДТП.

Автокатастрофа сталася у вівторок, 4 квітня, о 23:15 на вулиці Федорова у голосіївському районі, повідомляє ТСН з посиланням на джерела в поліції.

За даними ЗМІ, авто Ступки Range Rover влетіло в Mitsubishi, яке було припарковано на зупинці.

На той момент в автомобілі перебував чоловік 1984 року народження.

«Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в'їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп'яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле", - йдеться у повідомленні поліції столиці.

Потерпілий був госпітализований з численними травмами. Ступка був затриманий на місці.

Розпочате кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Остапу Ступці, як зазначає ЗМІ. загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, раніше Остап Ступка намагався достукатися до російських колег – чим це закінчилося.

Крім того, повідомлялося, що онук Богдана Ступки та син Остапа Дмитро Ступка розлучився зі своєю дружиною.

Також Politeka.net писала, що Остап Ступка висловив готовність стати за барну стійку, якщо доведеться міняти професію.