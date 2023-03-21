У вівторок, 21 березня, в Україні та світі відзначають День поезії. Дата святкування встановлена делегатами 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році. В Україні його почали відзначати із 2004 року. Український телеведучий та актор Юрій Горбунов присвятив цьому важливому дню пост в Інстаграмі.
Так, український телеведучий та актор Юрій Горбунов вибрав вірш "Грудка України...". Його написав поет, перекладач та лауреат Державної премії імені Т.Шевченка Степан Пушик.
Червонуваті зерна із калини
Кудись несе у дзьобі сизий птах.
Так землю, чорну землю України
Розносять по усіх материках.
Везуть!
Несуть в маленьких вузликах,
І там де не співають солов’ї,
Із грудочки йде солов’їна музика,
Сльозою люди скроплюють її.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Будинки почорніли: росіяни вдарили ракетами по житловим кварталам, кадри наслідків
Наступ провалюється: росіяни зробили нову помилку, часу у них дедалі менше
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
Випустив кілька куль: людину у Києві розстріляли прямо на вулиці
І хлібом пахне, вишнею, соломою
І піснею, яку співав чумак,
Та грудочка землі стає солоною,
Як сіль чумацька на важких возах
Назавше попрощавшись з Україною,
Із грудкою Вкраїни —
Просто жах!
Розкидані то голодом, то війнами
Вкраїнці сплять по всіх материках!
І навіть там де не цвіте калина,
Де слово зневажається моє,
Всі знають —
Є на світі Україна!
Не грудка,
А земля з народом є!
Користувачі мережі похвалили Юрія Горбунова за прочитання вірша і писали свої компліменти для актора: "Здорово, дякую. Приємно це чути... мова наша солов'їна", "Сильні слова", "Дуже красиво, навіть не знала, що такий вірш гарний був у нашій літературі".
Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, яким красенем росте їх із Осадчою син.
Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.
Також Politeka писала, що Горбунов із зірковими колегами показав залаштунки прямого ефіру.