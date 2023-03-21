У вівторок, 21 березня, в Україні та світі відзначають День поезії. Дата святкування встановлена ​​делегатами 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році. В Україні його почали відзначати із 2004 року. Український телеведучий та актор Юрій Горбунов присвятив цьому важливому дню пост в Інстаграмі.

Так, український телеведучий та актор Юрій Горбунов вибрав вірш "Грудка України...". Його написав поет, перекладач та лауреат Державної премії імені Т.Шевченка Степан Пушик.

Червонуваті зерна із калини

Кудись несе у дзьобі сизий птах.

Так землю, чорну землю України

Розносять по усіх материках.

Везуть!

Несуть в маленьких вузликах,

І там де не співають солов’ї,

Із грудочки йде солов’їна музика,

Сльозою люди скроплюють її.

І хлібом пахне, вишнею, соломою

І піснею, яку співав чумак,

Та грудочка землі стає солоною,

Як сіль чумацька на важких возах

Назавше попрощавшись з Україною,

Із грудкою Вкраїни —

Просто жах!

Розкидані то голодом, то війнами

Вкраїнці сплять по всіх материках!

І навіть там де не цвіте калина,

Де слово зневажається моє,

Всі знають —

Є на світі Україна!

Не грудка,

А земля з народом є!

Користувачі мережі похвалили Юрія Горбунова за прочитання вірша і писали свої компліменти для актора: "Здорово, дякую. Приємно це чути... мова наша солов'їна", "Сильні слова", "Дуже красиво, навіть не знала, що такий вірш гарний був у нашій літературі".

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, яким красенем росте їх із Осадчою син.

Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.

Також Politeka писала, що Горбунов із зірковими колегами показав залаштунки прямого ефіру.