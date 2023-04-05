Известному украинскому актеру и единственному сыну легендарного Богдана Ступки Остапу грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Также у Ступки могут изъять права водителя на 3-5 лет. Все это из-за ДТП, фигурантом которого стал Остап Ступка.

Тем временем в Сети появились кадры с места автокатастрофы. Их публикует издание Telegraf.

На них можно увидеть изувеченные авто на мокрой дороге, переднюю часть Mitsubishi смяло, как бумага.

Состояние белого Range Rover, за рулем которого по данным СМИ и находился Ступка, гораздо лучше.

Актер от комментариев по поводу ДТП отказался. Остап Ступка ни опроверг ДТП, ни подтвердил.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что внедорожник ехал по встречной полосе, после чего врезался в припаркованный автомобиль. Пострадал 38-летний мужчина, водитель легковой машины: его отправили в больницу с травмами разной тяжести.

Водитель Range Rover якобы находился в нетрезвом состоянии. Драгер-тест показал 1,62 промилле при норме 0,2.

Напомним ранее также стало известно о страшном ДТП с участием народного депутата Владимира Гевко.

Водитель, по данным полиции, был трезв, но пешеход, к сожалению, скончался на месте аварии.

Также напомним, что Остап Ступка высказался по поводу смены профессии.

Кроме того, сообщалось, что внук Богдана Ступки и сын Остапа Дмитрий Ступка расстался со своей женой.

Впоследствии пара официально развелась.

Об этом 18 марта сообщил его отец Остап Ступка в эфире передачи "Сніданок з "1+1».