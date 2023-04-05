Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая с начала войны выехала с сыном в Австрию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала видео с прямого эфира, который провела с ментальным тренером.
Как оказалось, в этом эфире Алена подняла важную тему – отношений с собой и своим внутренним ребенком. В кадре хореограф появилась в очень естественном домашнем образе – на ней простая белая кофта, небрежно уложенные волосы и совсем нет макияжа, при этом она мило улыбается.
В подписи к публикации Шоптенко рассказала, о чем разговаривала со специалистом в этом эфире: "Уже 3-й прямой эфир из серии эфиров об отношениях с собой. Вместе с ментальным тренером коучем разбирались со своими внутренними детьми и обнаружили, что они влияют практически на все наши реакции во взрослой жизни. Что с этим делать и можно ли изменить, обсуждаем в видео".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Интересно".
"Как я тебя люблю".
"А если нет папы, что делать маме?".
"Отдельно спасибо за Ваш украинский".
"Спасибо за небанальные темы".
"Много советов. И многое захотелось обдумать. Спасибо".
"Много мудрых советов".
"Такая добрая милая женщина, а ваша любовь с сыном – это мега".
"Я впервые попала к вам на эфир".
"Просто хорошенькая".
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