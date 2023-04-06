В этот раз популярная украинская ведущая Маричка Падалко рассказала о своем увлечении, не зависящем от работы на телевидении. Ей удалось привлечь внимание к полезному занятию и даже впечатлить украинцев:

«Получила пропуск на Бостонский марафон, осталось туда попасть, получить стартовый номер и пробежать 42 км. На следующей неделе уже отправляюсь в далекое путешествие» - поделилась Падалко под мотивирующим роликом.

В сети украинцы поддержали инициативу ведущей:

«Вдохновляюсь тобой!!; Удачного забега и достойно представить Украину! Удачи и ярких впечатлений; Желаю вам успехов! Верю в вас; Поздравляю Маричка, вы у нас молодчинка;

Счастливого пути и чтобы все было в кайф!; За тебя будут болеть и где-то под Гуляйполем❤; Так круто и мотивирует других; Маричко Вы невероятная Образец Украиночки».

Ранее на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не будет нуждаться в ПДЧ для вступления в НАТО. В прошлом этот план был символом неудачной внешнеполитической стратегии Украины в 2008 году, когда она не получила ПДЧ из-за позиции канцлера Меркель. Сейчас, по мнению Кулебы, Украина сможет приблизиться к членству в НАТО по более простому механизму.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.