Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны начала работать над новым репертуаром и переделывать российские песни на украинский язык, а недавно отыграла большой концерт с украинской программой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда заинтриговала поклонников новой премьерой.

В своем профиле Оля опубликовала фото с анонсом премьеры нового клипа и песни, которая называется: "Танцую, как в последний раз". На фото для афиши Оля снялась в соблазнительном образе – на ней откровенное золотистое платье, волосы растрепаны, а на лице яркий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Полякова написала: "Завтра! В 10:00 утра премьера нового клипа "Танцую, как в последний раз" на моем официальном YouTube канале!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Буду смотреть".

"Треки новые будут из концерта вырезаны Оля?".

"Это самая крутая новость в этом месяце".

"Ждем".

"Очень жду".

"Красавица".

"Класс, жду".

"Буду ждать".

"Жду с нетерпением".

"Прекрасно".

"Супер!".

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