Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны начала работать над новым репертуаром и переделывать российские песни на украинский язык, а недавно отыграла большой концерт с украинской программой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда заинтриговала поклонников новой премьерой.
В своем профиле Оля опубликовала фото с анонсом премьеры нового клипа и песни, которая называется: "Танцую, как в последний раз". На фото для афиши Оля снялась в соблазнительном образе – на ней откровенное золотистое платье, волосы растрепаны, а на лице яркий макияж, она загадочно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Полякова написала: "Завтра! В 10:00 утра премьера нового клипа "Танцую, как в последний раз" на моем официальном YouTube канале!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Буду смотреть".
"Треки новые будут из концерта вырезаны Оля?".
"Это самая крутая новость в этом месяце".
"Ждем".
"Очень жду".
"Красавица".
"Класс, жду".
"Буду ждать".
"Жду с нетерпением".
"Прекрасно".
"Супер!".
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