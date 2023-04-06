У себя в Instagram Маричка Падалко рассказала, что в боях за Бахмут погиб Семен Омельченко с позывным «Гарбуз», собрат ее мужа Егора Соболева, который тоже с начала войны стал добровольцем в 130-м батальоне киевской ТРО, а последние боевые задания уже выполнял в 251-м.

"Наши соболезнования всей семье этого светлого человека, нам очень грустно", — добавила ведущая.

ВСУ провели успешную контратаку к югу от Авдеевки (фото 2 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость вниз) – там зафиксировано продвижение украинских сил. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Президент Зеленский 5 апреля был с официальным визитом в Польше, во время которого президент Дуда пообещал Украине больше модернизированных Миг-29 (видео 3). Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что Украине нужна «ammunition», отвечая на вопросы зарубежной прессы. Падалко подчеркнула, что это никак на украинском не «амуниция», как целый год и сегодня переводят даже топ-издания, это – «оружие и боеприпасы».

Государственное бюро расследований совместно с СБУ опубликовали новые доказательства работы задержанного летом прошлого года руководителя СБУ в Крыму Кулинича (офис в Херсоне) и бывшего главы СНБО Сивковича на фсб рф. Кулиничу инкриминируют государственную измену.

В селе Задубровка в Черновицкой области представители УПЦ МП уже в третий раз с начала войны пытались не пропустить гроб с погибшим героем в церковь. После скандала 28-летнего павшего Ивана Назария таки отпели в церкви (видео 8).

В Москве накануне загорелось одно из помещений министерства обороны (видео 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.