В этот раз в своем Telegram-канале ведущий похвастался, что участвовавал в опасных гонках на тарантасах.

"Когда мне показали эту тачку, я не думал, что она окажется скоростным "болидом" и сможет разогнаться до 100 км в час. И когда садился за руль, тоже не представлял, насколько это может быть опасным. В колумбийском городе Манисалес мы с операторами работали в январе 2022 года. Гонки на таких тарантасах – местная традиция. А для мужчин – способ получить адреналин и незабываемые впечатления. Каждый год во время фестиваля они устраивают гонки прямо на улицах города", - пишет Дмитрий Комаров.

Он объяснил, что город Манисалес расположен в горах, возле действующего вулкана, почти все улицы с большим перепадом высот, поэтому вместо двигателя транспорт разгоняет гравитация.

"На таких тачках гонщики катятся вниз по серпантину с бешеной скоростью. Наперегонки. Пилот впереди рулит, а его напарник сзади подталкивает. Никаких моторов или нормальных тормозов. Крайне желательно иметь шлем и защиту мотоциклиста. Это я испытал на себе. Я тоже официально принял участие в гонках на тарантасах. Я был первым пилотом, а мой колумбийский напарник - вторым. Результат получился неожиданным", - заинтриговал ведущий "Мир наизнанку".

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