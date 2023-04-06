В этот раз на своей странице в Instagram Александр Педан поднял важную тему.

"Общая боль, где мы, к сожалению, проигрываем врагу, хотя от этого направления зависит наше будущее. Детский украиноязычный контент на Ютубе - то, чего очень сейчас не хватает вообще. Вижу тенденцию в последнее время, что взрослый развлекательный, образовательный контент появляется большими объемами, и это хорошо, но детям реально нечего смотреть( Против трендов, к сожалению, не попрешь, поэтому вижу выход только один - все же создавать украиноязычный контент, популяризировать его", - пишет ведущий.

Он добавил, что намерен посвятить этому вопросу большое количество времени своей социальной и волонтерской деятельности, заняться поддержкой создания такого контента на профессиональной основе.

"От вас прошу в комментариях советовать, что можно посмотреть детям на украинском, причем детям любого возраста. Что смотрят ваши дети на украинском на Ютубе? Давайте пока будем популяризировать украинский контент, не забывать лайкать, делиться и писать в комментариях им благодарности. Может у вас есть какие-то лайфхаки, как забанить, например, русскоязычный контент на Ютубе для ребенка, потому что нет, к сожалению, кнопки - выключить все русское. Потому советы тоже будут полезны. Ну а людям, которые создают контент, я готов тоже помогать, поддерживать, выставлять у себя, делать им сторис и так далее", - подчеркнул Александр Педан.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.