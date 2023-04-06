Звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко получила предложение руки и сердца, на этот момент артистка ждала 10 лет.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на официальной странице "Дизель Шоу" в Инстаграм. Так, согласно сообщению, Виктория Булитко получила предложение руки и сердца прямо на сцене во время мартовских концертов «Дизель Шоу» в поддержку ВСУ.

Все произошло, как в лучших фильмах – любимый Булитко был в костюме, с цветами и кольцом.

Прочитав такую ​​радостную новость, поклонники бросились поздравлять Булитко:

«Хочу просто пожелать счастья! Это отличная новость»,

«Вот это новость. Поздравляю. Они же были вместе и вот мальчик отважился»,

«Викуся! Поздравляю! Желаю тебе, солнышко, семейного уюта, благополучия и женского счастья!»,

«Как я рада за Викусю! Она такая симпатичная! Такая искренняя, наконец!», "Поздравляю!".

Однако в жизни Виктории Булитко все не так сказочно, как на сцене. Ведь оказалось, что предложение руки и сердца получила не звезда "Дизель Шоу", а ее героиня.

Жених Виктории играет Егор Крутоголов.

«Я, как и моя героиня, немного не романтична и не очень думала о женитьбе. Но сейчас смотрю на своих знакомых и понимаю: что-то отстаю. Надеюсь, у меня лично еще все впереди, а этот номер, может быть, каким-то магическим образом приблизит этот путь в моей личной жизни», - рассказала Булитко о своей героине и немного о себе.

Интересно, что по наблюдениям Крутоголова, тенденция к женитьбе действительно возросла.

Напомним, ранее Виктория Булитко удивила кадрами из центра Москвы.

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