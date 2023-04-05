Українська акторка телебачення, театру і кино здивувала кадрами, зробленими зовсім поруч із Кремлем.

На кадрах, опублікованих Вікторією Булітко в Інстаграмі, можна побачити, що зйомка ведеться з автомобіля, який рухається по дорозі в центрі російської столиці.

За вікнами – стіни Кремля, а у салоні авто – жовто-блакитна стрічка, маленький тризуб і грає трек «Буде тобі враже, як Залужний скаже».

«Контрнаступ ближче, ніж вони думають», - йдеться у коментарі до відео.

Такий допис Вікторії Булітко підняв настрій її підписникам.

«Це прекрасно», «Скоро ваш концерт на Червоній площі?», «У когось підгорить від такого відео», «Це можна слухати безкінечно і дивитись», «Вмикайте Сердючку», - пишуть коментатори.

Нагадаємо, учасники "Дизель Студіо" Сергій Писаренко та Євген Нікішин тепер розважають росіян.

Так, ексгравці команди КВК "Уездный город" та учасники української студії "Дизель Шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин, як з'ясувалося, заробляють криваві рублі, виступаючи на круїзному лайнері Astoria Grande перед росіянами. Цей лайнер курсує з російського міста Сочі до Туреччини і назад.

На цьому круїзному лайнері Писаренко та Нікішин також грали у виставі разом з російською співачкою Ольгою Бузовою.

На афіші також можна побачити ще одного зрадника України – Антона Лірника.

Нагадаємо, переможниця "Голосу країни" звернулас до українців із важливою звісткою.

Також повідомлялось, що Булітко наочно показала, чому українці ненавидять росіян.

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