В этот раз на своей странице в Instagram ведущая, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, показала видео своих утренних ритуалов.

"Когда меня спрашивают, как я ухаживаю за собой, мне всегда сложно ответить. Потому что в уходе за собой мне, в первую очередь, важны не средства и косметика, а вот это время наедине с собой. Хотя я всегда куда-то спешу и, честно говоря, не очень дружу с тайм-менеджментом, но очень горжусь, когда во всей рутине нахожу время позаботиться о себе 😌 У меня никогда не было особых секретов по уходу за собой. Во-первых, мне посчастливилось генетически иметь хорошую кожу и волосы. Во-вторых, я всегда обращаюсь к специалистам и использую качественную косметику, которую подбираю индивидуально", - пишет Иванна Онуфрийчук.

Третий и самый важный пункт – это поддержка не только внешнего вида, но и здоровья в целом. Ведущая рассказала, что каждый год проходит обследование, чтобы знать, чего не хватает, и пьет курсы витаминов.

"Итак, девушки, заботьтесь о себе, Находите время для себя, на свое здоровье. Необязательно иметь десятки баночек на полке в ванной, чтобы выглядеть ухоженно. Иногда достаточно просто держать руку на пульсе в плане здоровья и средств и больше уделять времени себе и тому, что держит вас в тонусе", - отметила звезда.

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