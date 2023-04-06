Популярная украинская певица и бывшая жена исполнителя Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, в котором еще раз напомнила о премьере своей песни "Сила Роду".

Так, в ролике Ярослава запечатлена на улице в Киеве возле торгово-развлекательного центра. За ее спиной можно увидеть огромные экраны, на которых анонс ее нового клипа "Сила Роду". Сама певица появилась в кадре в теплом, и удобном оверсайз-образе – на ней черный длинный пуховик и цветастый шарф на шее. Ее длинные волосы распущены и заплетены в несколько мелких косичек, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.

В подписи к публикации певица написала: "SLAVIA – Сила Роду", и поблагодарила ТРЦ за размещение ее видео на экранах. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Супер!".

"Красавица".

"Ну и бомба".

"Хорошая песня".

"Где снят клип?".

"Красотка-украинка".

"Будь здорова и счастлива!".

"Очень красиво".

"Приветствия из города Льва!".

"Приветствия из Киева!".

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