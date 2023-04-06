Популярная украинская певица и бывшая жена исполнителя Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, в котором еще раз напомнила о премьере своей песни "Сила Роду".
Так, в ролике Ярослава запечатлена на улице в Киеве возле торгово-развлекательного центра. За ее спиной можно увидеть огромные экраны, на которых анонс ее нового клипа "Сила Роду". Сама певица появилась в кадре в теплом, и удобном оверсайз-образе – на ней черный длинный пуховик и цветастый шарф на шее. Ее длинные волосы распущены и заплетены в несколько мелких косичек, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.
В подписи к публикации певица написала: "SLAVIA – Сила Роду", и поблагодарила ТРЦ за размещение ее видео на экранах. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Супер!".
"Красавица".
"Ну и бомба".
"Хорошая песня".
"Где снят клип?".
"Красотка-украинка".
"Будь здорова и счастлива!".
"Очень красиво".
"Приветствия из города Льва!".
"Приветствия из Киева!".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Новый скандал с гуманитаркой, валялась и тухла на складах: тонны еды и медикаментов
ЧП на железной дороге, срочное предупреждение "Укрзализныци": "Восемь поездов…"
Пожар вспыхнул в здании минобороны в центре москве: первые подробности и кадры
"Военкомат превратился в базар": новый скандал с повесткой, в ТЦК вызвали украинца без кистей рук и ног
Напомним, "Весь мир полюбит": Дорофеева в соблазнительном образе показала, чем будет радовать публику в Америке.
Как сообщала Politeka, "Скиньте ему номер Лукашенко": Цибульская насмешила новым видео о скандале с Трампом.
Также Politeka писала, что "Перестаньте придираться ко мне": Квиткова из "Холостяка" заворожила кокетливым видео с переодеванием.