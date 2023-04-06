На своей странице в Instagram Андре Тан рассказал, что сезон весна-лето 2023 обещает быть очень интересным для поклонников модной обуви, и разобрал 6 примеров актуальных моделей (чтобы посмотреть фото, пролистайте новость вниз).

"1. Завязки, шнуровка и ремни. Больше деталей! Обратите внимание на обувь с необычными завязками, шнуровкой и ремнями. Они сделают любой образ более изысканным и интересным", - советует дизайнер.

Второй тренд – сапоги и ботфорты. По словам модельера, комбинировать кожаные пальто и тренчи, а также легкие платья и шорты в этом сезоне отлично будет с сапогами в стиле нулевых и ботфортами на плоской подошве или каблуке. Такая обувь станет отличным выбором для тех, кто хочет добавить яркие акценты в свой образ.

Обувь на платформе не теряет популярности и остается актуальной в весенне-летнем сезоне 2023. Платформа будет модной как в спортивных вариантах, так и вечерних.

Еще один тренд – острый носок. Андре Тан подчеркнул, что обувь с острым носком всегда выглядит великолепно, визуально вытягивает ноги и делает их элегантными – словом, настоящий маст-хев.

Когда станет совсем тепло, дизайнер советует заменить сапоги на мюли. Если вы планируете ходить в них в течение всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве, а для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке.

Актуальными будут также лоферы. На них модельер рекомендует обратить внимание для ежедневной носки.

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