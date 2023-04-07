Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой исполнителя Виталия Козловского, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото и своими переживаниями.

Как видно, на новой фотографии Рамина запечатлена в интересной локации, она умостилась на кресле и весело улыбается про себя. Перед камерой она появилась в замысловатом костюме необычного кроя и бежевого оттенка. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Рамина рассказала, что мечтает отдохнуть где-то на островах, однако ее тревожность не позволяет ей покинуть страну. По словам девушки, она не сможет нормально отдохнуть, так как ее тревожность за границей возрастает в разы. Так что сейчас она сосредоточена на подготовке к еще одному выезду в зону боевых действий.

"Как ваше настроение? Я хочу оказаться где-нибудь на островах и отдохнуть. И не важно, что туда добираться очень тяжело. Но останавливает одно: я там буду думать еще больше о стране и переживать, и как результат не отдохну. Если моя тревожность за ситуацию в стране не дает мне спать ночью, я засыпаю в 2-3 ночи, то за границей тревожность растет гораздо больше. Сейчас реальность такова, что мои острова – это подготовка к следующей поездке на Донбасс. Что у вас с тревожностью и мечтами?", - написала Эсхакзай.

Напомним, "Весь мир полюбит": Дорофеева в соблазнительном образе показала, чем будет радовать публику в Америке.

Как сообщала Politeka, "Скиньте ему номер Лукашенко": Цибульская насмешила новым видео о скандале с Трампом.

Также Politeka писала, что "Перестаньте придираться ко мне": Квиткова из "Холостяка" заворожила кокетливым видео с переодеванием.