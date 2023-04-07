В этот раз популярная украинская ведущая Маричка Падалко в Инстаграм решила рассказать о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что только 5 человек в мире знают, где и когда начнется контрнаступление ВСУ, в ответ на многочисленные разговоры в СМИ о планах украинских сил обороны.
Константин Старовицкий, украинский музыкант и дирижер Национального академического духовного оркестра Украины, погиб на Краматорском направлении (фото 1).
Офис президента Украины заявил, что после успешной операции ВСУ возможны переговоры с Россией по Крыму, но это не означает, что украинские силы откажутся от военного пути на административной границе с полуостровом. Об этом сообщил Андрей Сибига, курирующий международное направление на Банковой.
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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.