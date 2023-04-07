В этот раз популярная украинская ведущая Маричка Падалко в Инстаграм решила рассказать о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что только 5 человек в мире знают, где и когда начнется контрнаступление ВСУ, в ответ на многочисленные разговоры в СМИ о планах украинских сил обороны.

Константин Старовицкий, украинский музыкант и дирижер Национального академического духовного оркестра Украины, погиб на Краматорском направлении (фото 1).

Офис президента Украины заявил, что после успешной операции ВСУ возможны переговоры с Россией по Крыму, но это не означает, что украинские силы откажутся от военного пути на административной границе с полуостровом. Об этом сообщил Андрей Сибига, курирующий международное направление на Банковой.

"Давайте не ждать контрнаступления ВСУ": российские пропагандисты уже так паникуют насчет возможного контрнаступления ВСУ, что начинают говорить о ядерном ударе (видео 2).

Согласно сообщению Defence One, США пошлют Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами (фото 3).

Священники из России дали христианские советы о том, как разрешить церковное противостояние в Украине, заявив, что "это надо выжигать" (видео 4).

"Русский добровольческий корпус" похвастался проникновением на вражескую территорию (видео 5).

В Украине запущено новое мобильное приложение Reunite Ukraine для поиска пропавших детей, которое можно скачать на любой смартфон. Программа помогает воссоединению украинских семей, потерявших связь из-за войны или депортации (видео 6).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.