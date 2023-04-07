Гвоздева выразила восхищение профессиональным исполнением танцев и выразила сожаление, что у многих талантливых артистов сейчас нет возможности развивать свой потенциал.

Гвоздева высказала мысль о том, что вернув проект «Танцы со звездами» и пригласив туда людей, защищающих нашу страну и работающих на благо общества, можно было бы создать арт-терапевтический проект, помогающий им преодолеть стресс, высвободить эмоции и восстановить тело и душу.

В целом, идея такого проекта может быть полезной и поддерживающей для героев, работающих на благо общества. Танцы и другие виды искусства могут помочь людям справляться со стрессом и травматическими ситуациями, поэтому создание арт-терапевтического проекта для героев может быть хорошей идеей.

Однако, неизвестно, насколько успешным мог бы быть проект «Танцы со звездами», приглашающий героев в качестве главных звезд. Это зависит от многих факторов, таких как финансирование проекта, его продюсирование и, конечно же, заинтересованность зрителей в такой программе.

«Это было бы очень круто!; И смски чтобы шли в поддержку армии или какой-то конкретной бригаде, а не киевстару; 1000% согласна, конечно смотрела бы; Идея крутая, смотрела бы! И еще чтоб смс на донаты шли!» - поддерживают в сети.

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