Залишаючи кухню "МастерШеф", дехто з учасників кулінарного проекту зник з ТБ та соцмереж, інші ж, використовуючи нові можливості, стали улюбленцями публіки та зірками.

Так, однією з тих, кому вдалося залишитися на екрані – Ольга Мартиновська.

Після перемоги в кулінарному шоу їй вдалося втілити свою мрію і вивчитися у кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції.

Ольга була першою в рейтингу свого випуску. У 2015 році Оля стала фуд-продюсеркою 5 сезону Мастер Шеф на СТБ. Роком пізніше їй запропонували стати суддею Мастер Шеф Діти.

Наразі Ольга Мартиновська продовжує брати участь у шоу «МастерШеф» в якості судді.

Своє покликання завядки «МастерШефу» і таланту зміг реалізувати і Євген Клопотенко.

Наразі переможець проекту «МастерШеф» також є засновником соціального проекту зі зміни культури харчування «CultFood», співзасновником ресторану в центрі Києва, ведучим власної кулінарної програми «Пекельні борошна».

Першим гостем Клопотенка, нагадаємо, став ведучий Володимир Остапчук.

Не зник з ТБ після «МастерШеф» і зірка «Битви сезонів» Владислав Міцкевич. У березні на ТБ відбулася прем’єра кулірного проєкту «Він готує, вона керує». Співведучою Міцкевича стала співачка Оля Полякова.

«Разом із шеф-кухарем Владом Міцкевичем суперблондинка перевірить запрошені у шоу пари на витримку та сумісність, влаштовуючи їм кухонні випробування готуванням», - йдеться у описі до програми.

Алік Мктрчян – ще одна зірка «МастерШеф», якого глядачі полюбили за харизматичність і професіоналізм. Днями Алік повідомив, що на сторінці Даші Астаф’євої вийшов неймовірно смачний та смішний ролик.

Нагадаємо, глядачі назвали свого фаворита у новому сезоні "МастерШеф. Професіонали".

Крім того, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.