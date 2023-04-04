Так, однією з тих, кому вдалося залишитися на екрані – Ольга Мартиновська.
Після перемоги в кулінарному шоу їй вдалося втілити свою мрію і вивчитися у кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції.
Ольга була першою в рейтингу свого випуску. У 2015 році Оля стала фуд-продюсеркою 5 сезону Мастер Шеф на СТБ. Роком пізніше їй запропонували стати суддею Мастер Шеф Діти.
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Наразі Ольга Мартиновська продовжує брати участь у шоу «МастерШеф» в якості судді.
Своє покликання завядки «МастерШефу» і таланту зміг реалізувати і Євген Клопотенко.
Наразі переможець проекту «МастерШеф» також є засновником соціального проекту зі зміни культури харчування «CultFood», співзасновником ресторану в центрі Києва, ведучим власної кулінарної програми «Пекельні борошна».
Першим гостем Клопотенка, нагадаємо, став ведучий Володимир Остапчук.
Не зник з ТБ після «МастерШеф» і зірка «Битви сезонів» Владислав Міцкевич. У березні на ТБ відбулася прем’єра кулірного проєкту «Він готує, вона керує». Співведучою Міцкевича стала співачка Оля Полякова.
«Разом із шеф-кухарем Владом Міцкевичем суперблондинка перевірить запрошені у шоу пари на витримку та сумісність, влаштовуючи їм кухонні випробування готуванням», - йдеться у описі до програми.
Алік Мктрчян – ще одна зірка «МастерШеф», якого глядачі полюбили за харизматичність і професіоналізм. Днями Алік повідомив, що на сторінці Даші Астаф’євої вийшов неймовірно смачний та смішний ролик.
Нагадаємо, глядачі назвали свого фаворита у новому сезоні "МастерШеф. Професіонали".
Крім того, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.
Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.