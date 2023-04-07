Популярная певица Светлана Лобода, которая с начала войны сбежала из россии и прекратила всю свою деятельность на территории страны-агрессора, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из больницы, на которых показала, как навещала больную девочку Киру.

Как известно, во время интервью Рамине Эсхакзай Лобода приходила в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1 и обещала помощь. Теперь артистка снова показала эти кадры и рассказала о девочке Кире, которой на камеру обещала помогать.

"Встречи с детьми – это всегда невероятное счастье для меня. Храбрые и сильные, их вера в светлое будущее абсолютна. Низкий поклон всем врачам, которые окружают детей любовью и заботой, они настоящие ангелы-хранители. Прекрасную девочку Киру, которая всю жизнь борется со сложной болезнью, мы уже взяли под опеку. В настоящее время ведутся переговоры с клиникой в Вильнюсе, которая может предоставить ей необходимую реабилитацию. Я и моя команда сделаем все возможное, чтобы Кира писала, рисовала, танцевала и играла так же, как другие дети. Ее жизнь только начинается, и она обязательно будет счастливой", - рассказала Лобода и попросила поклонников написать в комментариях теплые слова для Киры.

Напомним, "Весь мир полюбит": Дорофеева в соблазнительном образе показала, чем будет радовать публику в Америке.

Как сообщала Politeka, "Скиньте ему номер Лукашенко": Цибульская насмешила новым видео о скандале с Трампом.

Также Politeka писала, что "Перестаньте придираться ко мне": Квиткова из "Холостяка" заворожила кокетливым видео с переодеванием.