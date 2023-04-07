Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница, которая прославилась благодаря своим хитам "Рыбки" и "Головы" из первого альбома. Теперь артистка сотрудничает с многими украинскими звездами, продолжая творить. Alyona Alyona, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно освещает события в своем блоге.

Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда пожаловалась на погоду, ведь несмотря на 7 апреля, выпал снег.

"Погода взяла и все испортила", - написала звезда в публикации.

"Цветы зацвели, красивые такие, куча была когда-то... Ну что это делать, ну как вот это жить дальше. Смотрите, там тоже нарциссы зацвели. Были", - пожаловалась звезда в сторис на погоду, из-за которой пострадали цветы.

"Но какие счастливые дети потому, что выпал снег", - написала на втором сторис звезда.

"Но какие счастливые там дети просто, у них кайф, они лепят снеговиков, они играют и только что шли и говорили: "Добрый день, Alyona Alyona", - сказала звезда.

Напомним, Alyona Alyona показала, как изменились ее концерты за последние годы

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