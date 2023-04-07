Популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая недавно объявила о разрыве отношений с Никитой Добрыниным, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила горячее видео, которым и очаровала, и возмутила поклонников.

Как видно, в новом интересно смонтированном ролике Даша появилась перед камерой в откровенном черном белье с необычными нарукавниками, этот наряд и откровенные позы только подчеркивают роскошную фигуру девушки. Ее волосы распущены и растрепаны, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Mamma". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, правда некоторые осуждают за излишнюю откровенность:

"Я залипла, на это можно смотреть вечно".

"Даша, это поджог всего".

"Сколько работы проделано, супер".

"Сколько энергии. Вау! Аплодисменты стоя, это невероятно".

"Самый крутой способ сказать "выкусы, бывший". Даша – вы пожар".

"Зачем ей муж-семья? Ни один мужчина на такое не согласится. Никита молодец, что ушел. Сыночка жаль, должен расти с папой".

"Думаю, что Даша все еще со своим мужем. А то, что разошлись, было подстроено, потому что под этот имидж замужество не подходит (как будто). Умная пара".

"Мне просто кажется, что Никита не давал ей развиваться так, как она хотела. Это и были поводы для ссор, что в последствии привело к этому".

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