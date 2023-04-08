Как пишет Politeka.net, София Ротару - успешная украинская певица, которая несколько лет назад стала Национальной легендой Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась волонтерством, собирая деньги на помощь Украине. При этом семья звезды успела попасть в скандал, ведь ее сына Руслана и внука Анатолия поймали на границе при попытке незаконно пересечь ее. После этого звездное семейство долгое время критиковали.

Не забывает София Ротару и об Инстаграм, где не так часто, но все же делится своим творчеством и личными кадрами. А в этот раз после очередного долгого отсутствия знаменитость вышла на связь в Инстаграм, поздравив украинцев с праздником.

"Поздравляю вас с праздником Благовещения", - написала артистка.

А до этого Ротару опубликовала пост в поддержку Украины. Звезда это сделала через четыре дня после полномасштабного вторжения.

"Независимость и Свобода стоит дорого - это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.

Эти факты разрывают мое сердце на части!

Я в Киеве!", - написала звезда.

Напомним, фото Софии Ротару, которая подметает улицы, вызвало бурную реакцию: в полушубке и штанах

А еще Politeka сообщала, что сын Софии Ротару признался, как прошел юбилей легендарной певицы

Также Politeka писала, что внучка Ротару взволновала внешним видом после юбилея бабушки: ее отец решил отреагировать



