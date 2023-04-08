Популярный украинский комик, бывший автор студии "Квартал 95" и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, который выехал в США, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выставил в сети забавное видео с чайками и поделился совими мыслями.

Похоже, это видео Александр снял на прогулке по пляжу. В нем комик приманивает к себе огромных чаек, которые тоже гуляют по набережной. В кадре можно увидеть руку Саши с яблоком, который привлекает внимание птиц фруктом. И надо сказать, что они несмотря на страх и волнение, таки клюют яблоко из рук комика. Все это время на фоне играет популярная пафосная песня.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Не верь глазам своим. Ибо глазам видны только оковы, ограничивающие нашу свободу. Чтобы рассмотреть главное, нужно пользоваться пониманием. И тогда сразу найдешь яблоки или выгребешь по перьям".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:

"Спасибо, Саша, за просветительскую работу. Заинтересовал меня Джонатан, и я решила познакомиться поближе. Прочла на одном дыхании. Пойти против законов Стаи ради своей мечты – это сильно".

"Иногда, по перьям надо выгрести, чтобы получить яблочко. Но потом, то яблоко приобретает совсем другое содержание".

"Саша, красивые повести-притчи читаешь, а тебе близки степени духовного совершенствования чайки Джонатана".

"Желаю вам добиться своей мечты, но, чтобы не пришлось выгребать".

"Чайка – Александр, желаю вам достигнуть своей мечты и наслаждаться полетом, как наслаждался Джонатан".

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