Популярная украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, которая с начала войны много выступает с благотворительными концертами и волонтерскими инициативами, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз Джамала показала целую серию фото и видео и рассказала о важных женщинах в ее жизни, а с некоторыми даже встретилась. Также в посте артистки есть видео, на котором она слушает на телефоне свои песни и весело пританцовывает. Кроме того, артистка показала свою встречу с двумя подружками Катями, с которыми они весело проводят время.

В подписи к публикации Джамала рассказала о важный и сильных женщинах, с которыми ей посчастливилось работать или просто познакомится.

"С лучшими девушками! От редакторок к политологиям и дизайнерам. Женская сила. Тегайте своих подруг, которых любите и по которым скучаете!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Люблю твою музыку, Джамала".

"Обожаю вас".

"Какие красивые".

"Красавицы девушки".

"Соскучилась по своим и нашим встречам на ваших концертах".

"Очень надеюсь и мечтаю, чтобы Министерство культуры возглавляли профессиональные и достойные патриоты. Хочу и мечтаю там работать и лелеять украинскую культуру".

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