Знаменитый украинский телеведущий Григорий Решетник со своей женой попросили о помощи.

На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию о присвоении погибшему белорусскому добровольцу с позывным "Моджахед" посмертное звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Украинские звезды также обратились к своим подписчикам с просьбой подписать петицию. Среди них знаменитый телеведущий "Холостяка" Григорий Решетник, который оставил сообщение в Инстаграм-Сториз. К нему присоединилась и его жена Кристина Решетник.

Григорий Решетник оставил ссылку, по которой можно перейти на петицию и подписать ее.

С 14 лет боец жил в Крыму, а после русской аннексии полуострова добровольцем пошел на войну, где защищал Украину. После вторжения россии "Моджахед" имел 2 тяжелых ранения, однако снова вернулся на передовую. К сожалению, 1 апреля, 27-летний Моджахед погиб на Бахмутском направлении.

По словам Григория Решетника, погибший воин был незламным патриотом. Он героично сражался на фронте и верил в победу ВСУ над российскими захватчиками.

Кристина Решетник тем временем акцентировала, что несмотря на свое гражданство Беларуси - Моджахед был украинцем всей своей душой.

"Моджахед хоть и белорус, но был настоящим украинцем душой и отдал жизнь за Украину. Невероятный воин!. Давайте вместе подпишем петицию!", - отметил жена телеведущего.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.