Эксперт по здоровому питанию Ани Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі" решила рассказать о своих проблемах со здоровьем. По ее словам, все не так однозначно на данный момент:
Она рассказала, что получила целые «приключения щитовидной железы.
«Чтобы понять какие дела - у меня полная отмена тироксина. Уже 2 недели без него и полет нормальный) Через еще одну неделю должен вывестись весь препарат и я должна начать спать на ходу, выпадать волосы и + 100 кг.
Жду всех анализов. Узи прекрасное. Есть подозрение, что 7 лет я пила тироксин, который можно было и не пить. Но это пока догадки. Жду еще неделю и будет понятно» - призналась Анита.
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В сети украинцы решили поделиться своим опытом:
«Существует так называемый синдром отмены или гормональные каникулы. Не делайте раньше времени супер положительных выводов; Если тироксин был бы не нужен – случился бы передоз. А это нервозность, тремор и стремительное похудение;
Познакомьте со своим эндокринологом, пожалуйста; Хуже всего, что врач, выписавший типоксин не будет нести за это ответственность…; Каждому человеку дается по вере. Пожалуй и у этого утверждения есть пределы, но верю, что все будет хорошо».
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