Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Нацотбора на "Евровидение", но черед скандалы не поехала туда, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, в котором показала грандиозное перевоплощение.

Как видно, в коротком ролике Алина сначала пояивлась в ярком образе – на ней необычная накидка, которая напоминает гобелен с иконой, на ее голове пестрый платок в синих тонах, а на лице яркий макияж и модные очки. В какой-то момент певица делает ловкое движение и уже через мгновение появляется в кардинально другом образе. Так, теперь на ней узкие черные скини, черная рубашка и объемная пушистая кофта. При этом на голове певицы такая же пушистая шапка, ее волосы необычно завиты, а на ее лице огромные темные очки.

В подписи к публикации Паш написала: "Варшава, Берлин, Брюссель – DONE. Следующие Вена – 7/04, Будапешт - 9/04, Прага – 11/04 (SOLD OUT). Билеты по ссылке в хайлайтз (SLUKHAY). До встречи". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ой, в румянце такая сила, что все цветы погасила".

"Эх, жаль, что в Праге уже нет билетов".

"Мощно".

"Йоу, но это вау!".

"Вот ведьма".

"Вау! Вот это магия".

"Ей! Это хорошо очень".

"Вызывающе, огонь".

"Сильно".

"Чародейка".

"Круто".

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