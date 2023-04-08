Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Нацотбора на "Евровидение", но черед скандалы не поехала туда, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, в котором показала грандиозное перевоплощение.
Как видно, в коротком ролике Алина сначала пояивлась в ярком образе – на ней необычная накидка, которая напоминает гобелен с иконой, на ее голове пестрый платок в синих тонах, а на лице яркий макияж и модные очки. В какой-то момент певица делает ловкое движение и уже через мгновение появляется в кардинально другом образе. Так, теперь на ней узкие черные скини, черная рубашка и объемная пушистая кофта. При этом на голове певицы такая же пушистая шапка, ее волосы необычно завиты, а на ее лице огромные темные очки.
В подписи к публикации Паш написала: "Варшава, Берлин, Брюссель – DONE. Следующие Вена – 7/04, Будапешт - 9/04, Прага – 11/04 (SOLD OUT). Билеты по ссылке в хайлайтз (SLUKHAY). До встречи". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Ой, в румянце такая сила, что все цветы погасила".
"Эх, жаль, что в Праге уже нет билетов".
"Мощно".
"Йоу, но это вау!".
"Вот ведьма".
"Вау! Вот это магия".
"Ей! Это хорошо очень".
"Вызывающе, огонь".
"Сильно".
"Чародейка".
"Круто".
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