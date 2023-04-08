В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный завтрак из лаваша за 10 минут.
"Устали от бутербродов, каш и хлопьев? Предлагаю быстрый, вкусный и полезный завтрак, приготовить который сможете всего за 10 минут!" - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Лаваш круглый – 1 шт.
• Тунец консервированный – полбанки
• Лук – 20 г
• Яйца – 3 шт.
• Шпинат – 1 пучок
• Моцарелла – 200 г
• Руккола – для декора
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В раздвижную форму для выпечки шеф-повар помещает круглый лаваш, а на него выкладывает начинку: листья шпината, измельченный консервированный тунец, лук, нарезанный кольцами. Далее выбиваем яйца, а сверху выкладываем кусочки моцареллы.
Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов (это стандартная температура, которую Эктор Хименес-Браво чаще всего рекомендует ставить), на 10 минут. Снимаем форму, разрезаем лаваш и подаем его со свежей руколой.
Весь процесс приготовления судья "Мастер Шеф" показал на видео. В комментариях украинцы оценили рецепт, но многие обратили внимание не на блюдо, а на то, что Эктор сделал себе стильный маникюр.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.