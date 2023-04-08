Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно сообщила поклонникам о переносе своих концертов из-за болезни с потерей голоса, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила снимок с подготовки к благотворительному концерту и вызвала волнение у фанатов.

Как видно, на новой фотографии Настя запечатлена на сцене во время саундчека накануне концерта. Перед камерой она пояивлась в спортивных штанах с белыми полосками по боках, и узком темной кофточке. Волосы певицы распущены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Каменских написала: "Sound Check done. Сегодня жду вас на благотворительном концерте "Музыка войны" от @muzvar.ua. Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь я еще в процессе восстановления голосовых связок и могу давать только короткие выступления на несколько песен. Поэтому сегодня поем все вместе. До встречи!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Сегодня будут танцы".

"Мысленно буду подпевать. Желаю удачного выступления!".

"Ждем "Красное вино" на украинском языке".

"Настя Каменских, я вас люблю сильно".

"Куда Потап пропал?".

"Выздоравливай скорее, ты нам нужна".

"Удачи во всем".

"Мысленно буду подпевать! Желаю удачи! Люблю".

"Скорейшего выздоровления".

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