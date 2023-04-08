Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно сообщила поклонникам о переносе своих концертов из-за болезни с потерей голоса, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила снимок с подготовки к благотворительному концерту и вызвала волнение у фанатов.
Как видно, на новой фотографии Настя запечатлена на сцене во время саундчека накануне концерта. Перед камерой она пояивлась в спортивных штанах с белыми полосками по боках, и узком темной кофточке. Волосы певицы распущены, а на лице нет макияжа.
В подписи к публикации Каменских написала: "Sound Check done. Сегодня жду вас на благотворительном концерте "Музыка войны" от @muzvar.ua. Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь я еще в процессе восстановления голосовых связок и могу давать только короткие выступления на несколько песен. Поэтому сегодня поем все вместе. До встречи!".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
София Ротару внезапно обратилась к украинцам после долгого отсутствия: фото
Вооруженные силы изменили тактику, начались атаки на территорию РФ: "Это законные цели"
Популярный продукт вслед за морковью становится новым деликатесом: за 100 грамм придется отдать 46 гривен
"Не выдержала такой славы": звезда "1+1" Падалко показала, чем закончился скандал с военным в Буковеле
"Сегодня будут танцы".
"Мысленно буду подпевать. Желаю удачного выступления!".
"Ждем "Красное вино" на украинском языке".
"Настя Каменских, я вас люблю сильно".
"Куда Потап пропал?".
"Выздоравливай скорее, ты нам нужна".
"Удачи во всем".
"Мысленно буду подпевать! Желаю удачи! Люблю".
"Скорейшего выздоровления".
Напомним, "Весь мир полюбит": Дорофеева в соблазнительном образе показала, чем будет радовать публику в Америке.
Как сообщала Politeka, "Скиньте ему номер Лукашенко": Цибульская насмешила новым видео о скандале с Трампом.
Также Politeka писала, что "Перестаньте придираться ко мне": Квиткова из "Холостяка" заворожила кокетливым видео с переодеванием.