Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Соломия Витвицкая, которая с начала войны остается в Украине и занимается разными волонтерскими инициативами, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых можно заметить, что она здорово похудела.

Как видно, Соломия запечатлена в интересной локации – это похоже на студию с множеством кабинетов, оригинально пронумерованных. Перед камерой звезда появилась в стильном темном образе – на ней узкие лосины с ботинками и модное худи с нецензурной надписью. Этот наряд красиво подчеркнул, что телезвезда похудела. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "Тянет на нецензурщину". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Стройная, спортивная и очень красивая "нецензурщина".

"Как всегда, худи просто супер".

"Очень хорошо, вам подходит".

"Тебе очень подходит".

"Красавица".

"Бомба, огонь".

"Фест девушка".

"Очень подходит".

"Великолепная".

"Красавица".

"Худеть больше нельзя".

"Невероятная".

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