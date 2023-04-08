Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со съемок и рассказала о своей новой роли.
Как оказалось, Наталка стала главной героиней клипа группы GENTLEMAD. Судя по новым фото актрисе достался очень утонченный образ – она позирует в роскошном огненно-красном платье со шлейфом и открытой спиной, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая изящные изгибы. Ее волосы элегантно уложены, а на лице яркий макияж.
В подписи к публикации Денисенко рассказала: "Профессионально играю на пианино в новом клипе @gentlemadmusic. Как вам? Посмотрите в сторис бэкстейдж. Клип также по ссылке в сторис. Посмотрите, там настоящее кино, а песня целый день кружится в голове. Благодарю невероятную команду за такую качественную украинскую новинку. Фото @andrew.kharlamov".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Новое наступление россиян, раскрыто, где оно будет: стягивают войска, наемников и технику
"Поеду только в РФ": люди не хотят эвакуироваться и поражают отношением к украинским волонтерам
Популярный продукт вслед за морковью становится новым деликатесом: за 100 грамм придется отдать 46 гривен
Череда загадочных смертей топ-менеджеров в россии, найдено еще одно тело: "Да, это правда"
"Роскошная. Необычно видеть вас в насыщенном красном, а не в белом".
"Наслаждаемся вашей красотой, нежностью и талантом".
"Это отныне самый лучший ваш образ!".
"Невероятные фото! Красавица".
"Очень красивая".
"Очень вам подходит красный".
"Моя любимая актриса".
"Красота невероятная!".
"Вы украшение клипа".
"Да, жесть, почему не в белом?".
"Вау, какая красота".
Напомним, "Весь мир полюбит": Дорофеева в соблазнительном образе показала, чем будет радовать публику в Америке.
Как сообщала Politeka, "Скиньте ему номер Лукашенко": Цибульская насмешила новым видео о скандале с Трампом.
Также Politeka писала, что "Перестаньте придираться ко мне": Квиткова из "Холостяка" заворожила кокетливым видео с переодеванием.