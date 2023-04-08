Известная актриса Наталка Денисенко показала кадры со съемок и рассказала о своей новой роли.

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со съемок и рассказала о своей новой роли.

Как оказалось, Наталка стала главной героиней клипа группы GENTLEMAD. Судя по новым фото актрисе достался очень утонченный образ – она позирует в роскошном огненно-красном платье со шлейфом и открытой спиной, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая изящные изгибы. Ее волосы элегантно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Денисенко рассказала: "Профессионально играю на пианино в новом клипе @gentlemadmusic. Как вам? Посмотрите в сторис бэкстейдж. Клип также по ссылке в сторис. Посмотрите, там настоящее кино, а песня целый день кружится в голове. Благодарю невероятную команду за такую качественную украинскую новинку. Фото @andrew.kharlamov".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Роскошная. Необычно видеть вас в насыщенном красном, а не в белом".

"Наслаждаемся вашей красотой, нежностью и талантом".

"Это отныне самый лучший ваш образ!".

"Невероятные фото! Красавица".

"Очень красивая".

"Очень вам подходит красный".

"Моя любимая актриса".

"Красота невероятная!".

"Вы украшение клипа".

"Да, жесть, почему не в белом?".

"Вау, какая красота".

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