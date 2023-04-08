Популярный украинский радиоведущий, блогер, интервьюер и шоумен Слава Демин решил детально высказаться о том, зачем Лорак дала столь скандальное интервью после месяцев молчания. В сети ведущий высказался однозначно, но это спровоцировало споры в сети.

«Объясняю, зачем лорак дала очередное провокационное интервью и почему не называет все своими именами» - поделился Демин.

В сети сразу рассудили:

«Противно на нее не только смотреть, но и слушать весь бред который оно несет 🤬; Даже сил не хватило взглянуть на этого лживого голубя мира. Я в шоке. Интересно после победы Украины куда будет бежать, и что будет говорить;

С 2014 вообще не интересуюсь ее жизнью. Хотя раньше была моей любимой певицей; Нет ей никакого оправдания. Она сделала свой выбор. На двух стульях нельзя усидеть. Good bye forever, Каролина; Слегка пожилая ''девочка'' и голубь мира; Как была безграмотна, так и осталась. Ничуть не выросла интеллектуально».

Напомним, Лорак, которая продолжила свою карьеру в России после аннексии Крыма. оккупации части Донбасса илишилась своих украинских поклонников, решила вспомнить про народ. Она подкрепила свои слова слезами:

«Украина всегда будет в моем сердце, ведь я там родилась. Я очень огорчена… Как это все происходит и как ко мне относятся. Но я верю, что есть много хороших людей, и я всегда верю в добро. Это же наша родина… Зачем столько ненависти?» - заявила она.

Напомним, "Выдающаяся дата": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала радостную новость.

Как сообщала Politeka, "Приятные воспоминания": запроданка Лорак показала роскошный отдых с любовником в Дубае.

Также Politeka писала, что "Лучшее лекарство": Кухар из "Танців з зірками" поделилась лайфхаком для хорошего настроения.