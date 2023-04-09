В этот раз на своей странице в Instagram Джамала поделилась кадрами встречи с президентом Владимиром Зеленским и представителями украинского мусульманского сообщества, некоторые из которых пошли защищать страну от российских окупантов. Засветился на фото и муж артистки Бекир Сулейманов.
"Ифтар - ужин во время Рамадана, священного месяца для мусульман. И такая теплая встреча дома вместе с нашими защитниками и защитницами, с Меджлисом крымскотатарского народа, с представителями всего мусульманского сообщества Украины", - написала певица под фотографиями.
Джамала также рассказала, какой, по ее мнению, должна быть успешная страна.
"Верю, что успешная страна — та, где признают и принимают другие культуры и обычаи. Где общество достаточно эмпатично, чтобы понять и полюбить потребности тех, кто рядом. Хочу, чтобы Украина была такой. И знаю, что будет. А такие решения нас только укрепляют. Быть собой. В большой стране, которая объединяет разных, но равных", - подчеркнула артистка.
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Украинцы в комментариях поддержали Джамалу и крымскотатарский народ:
"Нация, которая уважает землю, и народ с которым сосуществует, борется с врагом вместе с нами, заслуживает уважения. 🙏";
"Мурашки от фото❤️";
"Гордость пробирает".
Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.
Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.