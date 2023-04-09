Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский рэп-исполнитель, который прославился благодаря дуэту "Потап и Настя". Но несколько лет назад звезды перестали вместе петь и занялись сольными карьерами и при этом стало известно, что пара стала мужем и женой. А в последнее время Алексея с Настей Каменских публично мало заметно, из-за чего сразу же поползли слухи о разводе пары среди поклонников.
А в этот раз Настя поделилась кадрами со своего выступления.
"Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%", - отметила Каменских в публикации, вспоминая о своей болезни.
Алексей решил поддержать жену, оставив свой комментарий: "Bravo!". Настя через некоторое время заметила мужа и ответила лаконичным красным сердечком.
Фанаты, включая шеф-повара Ольгу Мартыновскую, актрису Ольгу Сумскую, победителя "Голоса" Сергея Лазановского, Юрия Горбунова и Олю Полякову, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Как я скучала по этой атмосферой";
"Приветствую вас Настя! Надеюсь как-нибудь встретиться и я у Вас возьму самопись!".
Напомним, Каменских удивила украинцев неожиданным обращением с просьбой обрести семью
Также Politeka сообщала, что Каменских после заявлений о разводе с Потапом показала, кто теперь о ней заботится
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