В этот раз Настя Каменских решила привлечь внимание к помощи тем, кто сам не может этого сделать. Артистка решила пообщаться с украинцами по поводу помощи животным.

«Многие знают, как я люблю животных и каждый раз у меня разрывается сердце от историй о том, что переживают наши маленькие друзья во время войны и как безответственно некоторые люди относятся к своим домашним любимцам.

Этот пес пережил оккупацию и был вывезен из Гостомеля после освобождения прилегающих к Киеву территорий вместе с другими собаками, которые имели признаки домашнего хозяйства: шли на контакт с людьми, бегали с ошейниками, реагировали на команды и т.д.» - поделилась Настя.

Она добавила, что хочет помочь хотя бы этому животному обрести семью, чем тронула укаринцев:

«Приятно видеть, что нашим артистам дело к животным. Хотя это такая редкость(((; Какие клеевые 😍 Желаем ему быстренько найти любящую семью; Собака классная, но очень жаль, что в один день этой прихожане снова придет мысль свалить от собак и бросить насмерть.

Спасибо за то, что пытаетесь помочь; Желаю ему найти лучшую семью; Классная собачка, пусть найдет лучших хозяев. Благодарю вас за помощь».

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