Настю Каменских после новостей о ее болезни в сети начали сравнивать с Потапом, засыпая комментариями.

Согласно последней публикации в Instagram, NK столкнулась с серьезной болезнью, которая привела к утрате голоса из-за образования на голосовых связках. Певица вынуждена была отложить некоторые из своих концертов из-за этого.

Несмотря на это, врачи дали оптимистичный прогноз и уверены, что после прохождения курса лечения голос и связки восстановятся через несколько недель. Именно такая информация и возмутила пользователей сети, которые давно критикуют творчество артистки и ее мужа Потапа.

Как известно, Потап сбежал со страны, а сама Каменских не появлялась в Украине более полугода, что расстроило поклонников. Теперь новости о ее болезни сопровождаются разным мнением:

«Бумеранг за мужа, где он прячется?; Настя если ты не будешь петь никто и не заметит, что тебя нет; Женская версия голоса Зеленского; Началась война, так сразу убежали. А другие ездят в военные. Поддерживают. А когда закончится война, то и сидите там, где есть сейчас;

Да все Настя, на пенсию!; Ой! Сразу все заболели! Всем надо за границей лечиться!; Я, извиняюсь, но тошнит от этого пиара; Надо срочно ехать за потапом, он вылечит».

Напомним, Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в новых образах напомнила легендарную Софию Ротару.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.