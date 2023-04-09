В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшие тосты с сыром и томатным соусом.

Для соуса берем такие ингредиенты:

  • помидор коктельный - 300 г
  • чеснок – 2 головки
  • лук – 1 шт.
  • базилик – 25-50 г
  • перец красный – 1 шт.
  • перец, соль – 1 ч.л.
  • вода – 0,5 стакана
  • сливки (или кокосовое молоко) – 100-150г
  • пармезан - 50 г
  • оливковое масло – 2 ст. л.

Для тостов:

  • 2 кусочка хлеба (чиабатта или тостовый)
  • 10-20г сливочного масла
  • 2 кусочка сыра
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. измельченной петрушки

Чтобы приготовить соус, в форму для запекания кладем помидоры и чеснок, разрезанные пополам, лук, красный перец (без
семян), перчим, солим и запекаем при температуре 200 градусов 40-50 минут, пока овощи не станут мягкими.

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Готовые овощи перекладываем в блендер, чеснок выжимаем из кожуры, добавляем базилик и заливаем половину сливок. После перебивки в блендере переливаем в кастрюлю, добавляем воду, оставшиеся сливки и перемешиваем. Готовим на среднем огне несколько минут, добавляем тертый пармезан, убавляем огонь и готовим еще примерно 10 минут, пока соус не загустеет, при этом часто помешиваем.

Хлеб с одной стороны смазываем сливочным маслом, кладем на
разогретую сковороду. Сверху на хлеб выкладываем сыр и жарим до золотистой корочки. Кусочки хлеба также смазываем смесью рубленной ​​петрушки и оливкового масла. Готовые тосты подаем вместе с томатным соусом.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.