В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшие тосты с сыром и томатным соусом.
Для соуса берем такие ингредиенты:
- помидор коктельный - 300 г
- чеснок – 2 головки
- лук – 1 шт.
- базилик – 25-50 г
- перец красный – 1 шт.
- перец, соль – 1 ч.л.
- вода – 0,5 стакана
- сливки (или кокосовое молоко) – 100-150г
- пармезан - 50 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
Для тостов:
- 2 кусочка хлеба (чиабатта или тостовый)
- 10-20г сливочного масла
- 2 кусочка сыра
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. измельченной петрушки
Чтобы приготовить соус, в форму для запекания кладем помидоры и чеснок, разрезанные пополам, лук, красный перец (без
семян), перчим, солим и запекаем при температуре 200 градусов 40-50 минут, пока овощи не станут мягкими.
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Готовые овощи перекладываем в блендер, чеснок выжимаем из кожуры, добавляем базилик и заливаем половину сливок. После перебивки в блендере переливаем в кастрюлю, добавляем воду, оставшиеся сливки и перемешиваем. Готовим на среднем огне несколько минут, добавляем тертый пармезан, убавляем огонь и готовим еще примерно 10 минут, пока соус не загустеет, при этом часто помешиваем.
Хлеб с одной стороны смазываем сливочным маслом, кладем на
разогретую сковороду. Сверху на хлеб выкладываем сыр и жарим до золотистой корочки. Кусочки хлеба также смазываем смесью рубленной петрушки и оливкового масла. Готовые тосты подаем вместе с томатным соусом.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
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