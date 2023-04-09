В этот раз на своей странице в Instagram танцор похвастался кадрами с мероприятия, которое проходило в Нью-Йорке. Влад Яма и известный украинский ведущий Анатолий Анатолич стали ведущими бизнес-форума.

Но если Анатолий Анатолич приехал в США только по работе, потому что и он сам, и его жена и трое детей проживают в Киеве, то Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения рф уехал за границу и пока не собирается возвращаться в Украину, оправдывая это желанием защитить свою семью. Артист вместе с женой Лилией и сыном Леоном поселился в Майами, всегда резко отвечает украинцам на критику его бегства и удаляет все негативные комментарии.

"Впервые в США, благотворительный BIG MONEY FORUM ✌🏻 Большая честь быть ведущим такого мероприятия. Топовые спикеры, горы полезной информации и десятки тысяч долларов в помощь Украине ✌🏻", - написал Влад Яма под фотографиями.

Анатолий Анатолич в комментариях пошутил над разницей в телосложении своем и Ямы: "Дуэт Худой и Толстый".

Ранее Влад Яма в интервью Славе Демину признался, что уехал из Украины еще до того, как мужчинам запретили пересекать границу. Причем после этого танцор по непонятной причине обиделся на ведущего, заблокировав в соцсети Славу и даже его 12-летнего сына.

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