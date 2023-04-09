В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что 8 апреля прошлого года она начала каждый вечер писать итоги дня с главными новостями. Ведущая призналась, что это была не ее идея, она начала это делать "по заказу".

"Заказчиком стал мой муж, когда вышел со своим батальоном из Ирпеня: «Почему ты ничего не пишешь в инстаграм обо всем, что происходит?!». Тогда, первые недели войны мне казалось, что в этом нет нужды, потому что все только новостями и жили. "Ты не понимаешь, что такое иметь только 10 минут в день мобильную связь, или даже два дня. И не иметь один достоверный источник, где можно быстро прочитать, что происходит" - говорил Егор Соболев. Еще до войны он никогда не загружал себе Viber и Telegram, которые связывают с влиянием ФСБ. "Прекрасная отмазка не быть в родительских чатах" - бесилась я еще до войны по этому поводу)", - шутит звезда.

Так она начала делать подборки главных новостей и втянулась, а теперь планирует это делать вплоть до победы.

"Я никого не блокирую под своими постами. Единственное исключение - личные оскорбления. Также отвечаю на дезинформацию в комментариях и благодарю своих подписчиков за взрослость. Речь идет не о возрасте, а об осознанном отношении к государству и законах его функционирования", - подчеркнула Маричка Падалко.

Она добавила лишь, что ситуация в Бахмуте остается тяжелой, и обратила внимание, что накануне в Украину вернулся 31 ребенок, вывезенный ранее в россию.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

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