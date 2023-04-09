В этот раз у себя в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить "ленивую" паску.

"Если есть ленивые вареники, то почему не может быть ленивой паски? Подумал я и расписал для вас рецепт сырной паски, которую даже выпекать не надо, настолько все просто", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

700 г творога 9%

5 желтков

150 г сахара

10 г ванильного сахара

350 мл сливок (не менее 33%)

100 г мягкого сливочного масла

жареные грецкие орехи

цедра лимона – по вкусу

щепотка соли

Творог перетираете через сито или в блендере. Желтки перебиваете с сахаром и ванильным сахаром в белую пену. 200 мл сливок нагрейте в сотейнике на небольшом огне до появления пара, добавьте желтки с сахаром и взбейте венчиком. Эту смесь варите в сотейнике на маленьком огне, постоянно помешивая до консистенции жидкой сметаны. Затем добавьте содержимое сотейника к перетертому творогу, туда же отправьте сливочное масло. Еще 150 мл сливок взбейте до стойких пиков и осторожно вмешайте в творожную массу. Добавьте измельченные в блендере жареные грецкие орехи, цедру лимона по вкусу и щепотку соли.

"Далее эту смесь надо выложить в марлю, сложенную в четыре слоя. Слегка утрамбуйте в пасковник (это такая форма для пасок) творожную массу и накройте марлей. Прижмите сверху форму чем-нибудь тяжелым (например, положите тарелку, а на нее банку с водой). Поставьте в холодильник на 6 часов для застывания, а еще лучше – на ночь… Готово… И не думайте, что это все очень долго, потому что на самом деле на описанные процессы у вас уйдет пол часа, а дальше останется только дождаться, пока ваша паска застынет, чтобы можно было наконец-то наслаждаться ее нежным вкусом", — объяснил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.