Популярная украинская певица, телеведущая и кума шоумена Дзидзьо Оля Цибульская, которая во время войны начала снимать юмористические ролики, чатсо радует сою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очередное забавное видео, а в подписи к нему удивила неожиданным откровением.

Так, в ролике Оля появилась в гламурном образе с ярким макияжем на лице и высокой бабетой на голове, она выглядит игриво и иронично. На видео певица говорит: "Тем, кто верит, что я хорошая. Спасибо. А к тем, кто меня знает – просьба – не расстраивайте остальных".

В подписи к публикации Цибульская заговорила о личном: "Я очень долго была беззубой. Обходила острые углы, чтобы не раниться лишний раз и не задеть людей вокруг. Пожалуй, только в 37 девочка Оля научилась принимать себя всякой. Почувствовала: нравиться всем – не хочу. По юности обивала колени и стискивала зубы, чтобы наконец подойти вплотную к тем, кто почему меня не любил. Вдруг они увидят, что ошибались? Я же такая классная. Столько времени и сил потратила зря. Этот текст не об унынии. Напротив. Он о любви к себе и своему. Я очень искренне влюбляюсь в людей. Беру их в собственную лодку и сажусь в их – без обязательств и ожиданий. Просто для удовольствия. Ибо жизнь именно для этого. А для "чужих" – выросли острые зубы. Кошка маленькая, да откусит голову".

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