В своем Telegram-канале Елена Кравец обратилась к поклонникам с важным предупреждением.

"Так, друзья, походу меня здесь взломали…. Никому в личные я ничего не присылаю, денег ни у кого не прошу, так что если вы получаете какие-либо сообщения из канала-близнеца, не отвечайте, пожалуйста!", — написала артистка.

Звезда "Квартал 95" также уточнила подробности того, что делают эти мошенники.

"Кто-то создал контакт, добавив единичку в конце (по аналогии с никнеймом канала). Пишут подписчикам. Так обычно выглядит мошенничество, будут что-то писать и предлагать купить/оплатить и все такое. Блокируйте и не отвечайте!", — подчеркнула Елена Кравец.

Ранее Елена рассказывала, что решила временно приостановить свою деятельность в "Вечернем квартале". Одной из причин стало обострение ее болезни — крапивницы, от которой она страдает с 2018 года. А потом артистка поняла, что хочет чего-то другого, и заявила, что не планирует возвращаться в коллектив студии "Квартал 95", в котором она провела более 20 лет.

Тогда Кравец стала ведущей проекта "Тихий вечер" на телеканале "Дом". По ее словам, она всегда мечтала попробовать себя в таком формате и сама предложила идею шоу.

Напомним, звезды Квартала не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.