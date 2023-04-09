Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась яркими кадрами на прогулке в весеннем Киеве.
Как видно, на новых снимках Леся запечатлена в красивой локации на Крещатике с видом на город и просторное небо. Перед камерой она появилась в стильном наряде – широких светлых штанах спортивного стиля, белой футболке и ярком коралловом пиджаке необычного кроя. Дополняет образ маленькая светлая сумочка, волосы телезвезды распущены, а на лице модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Никитюк написала: "Киев" и оставила эмодзи-сердечко. Комментировать и лайкать снимки телеведущей начали не только поклонники, но и звездные коллеги. Так, ведущий Слава Демин выкатил Лесе претензию, что не захотела с ним на кофе. "А на кофе со мной так и не пошла", - написал Демин.
А пользователи пишут телезвезде комплименты:
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"Какая красивая женщина".
"Какая красота!".
"Какая красивая. Киев – любовь".
"Самая красивая киевлянка-хмельничанка".
"Леся, вы богиня".
"Какая красивая сумочка".
"Киев, как всегда, прекрасен".
"Великолепный стиль".
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