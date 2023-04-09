На своей странице в Instagram Руслана Лыжичко похвасталась, что приняла участие PrePartyES 23 – испанском мероприятии, посвященном Евровидению. На красную дорожку украинская артистка вышла в красно-черном наряде с нашим трезубцем и желто-голубым флагом.

"Вчера в Мадриде для меня за честь было спеть дуэтом с SuRie.

В знак солидарности с Украиной PrePartyES была открыта очень символической песней, с которой Британия победила на Евровидение в 1997 году. ✨ Love Shine a Light – больше, чем месседж в сегодняшней мире. Британия принимает Евровидение, которое проходит от имени Украины. SuRie привезла с собой частицу Великобритании. Я - привезла частицу Украины. И мы вынесли это на сцену в Мадриде.

Именно так выглядит единение... единение через музыку. Так выглядит единство! Цивилизованный мир хочет быть вместе, делиться вибрациями души и излучать свет", - написала певица под видео своего выступления.

Руслана также отдельно поблагодарила SuRie за все теплые слова об Украине и воспоминаниях о приезде Киева и подчеркнула, что они непременно встретятся в Киеве очень скоро.

"Я рада, что Евровидение хоть и происходит в Ливерпуле, в тысячах километрах от Украины, оно имени Украины, оно ради Украины. Я вижу и чувствую, как европейцы чувствуют нас и верят в нашу победу. Украина победит! Украина принесет победу свободы!" , – верит Лыжичко.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.