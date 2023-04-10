Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая раньше была ведущей светской хроники, а во время войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, чатсо радует свою аудиторию новостями и яркими фото на станице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась милым праздничным фото и обратилась к украинцам с важными словами.

Как видно, на новой фотографии Катя запечатлена на улице, в руках она держит веточки ивы, этот снимок она приурочила к Вербному воскресенью. Перед камерой телезвезда пояивлась в нарядном белой вышиванке интересного фасона, которая выглядит очень празднично и торжественно. Волосы Кати зачесаны в косу, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Осадчая обратилась к украинцам с трогательным поздравлением: "С Вербным воскресеньем и с Пасхой всех празднующих сегодня. Согласия между нами всеми украинцами пусть принесут пасхальные праздники! Принесут победу, мир и здоровье каждому, кто на фронте и в тылу, всем, кто дома и за границей, все, кто верит в Бога и нет – все мы едины в нашей борьбе и едины в желании жить нашу жизнь! С праздником, родные!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Красавица с невероятной душой! Икона стиля. Счастья вам, Катя, всем нам мира. Пусть детки ваши будут здоровы!".

"Поздравляем и вашу семью с праздником! Всем нам мира, терпения, Божьей благодати и скорейшей победы!".

"Спасибо и вас с праздником! Мира и победы нам".

"С праздником! Всем нам мира, согласия и процветания!".

"С праздником!".

"Катя, с праздником вашу дружную семью!".

"Лучшее фото с праздником. И вас с праздником".

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