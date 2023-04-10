Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое домашнее фото с детьми и честно призналась, кого из них она любит больше.
На фотографии можно увидеть старшую дочь Анастасии Нанну, которая прилегла и залипла в телефон. А рядом с ней сидит младший брат Лука, он задумчиво смотрит куда-то в сторону окна. При этом на переднем плане разлеглась и спит собака семейства.
В подписи к публикации Приходько сделала неожиданное признание о том, что самого младшего сына Луку любит больше остальных: "Хочу сказать, что любовь к дочери, она одна, к сыну – другая! Почему у меня так я не знаю, но когда я вижу своих сыновей, то я прямо растекаюсь, как масло и ничего не могу сделать! Особенно когда они меня облепляют, что-то хотят и улыбаются! А главное, наверное, нельзя так выделять кого-то из деток, многие сейчас налетят на меня типа всех одинаково нужно любить и все такое, но я скажу откровенно! Лука мой мир! Он самый любимый мой малыш! Жизнь моя! Мой кислород, ветер, солнце! Да последняя любовь на планете! А у вас как с детьми? Есть любимцы, или озорники".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Я не знаю, как дальше жить без тебя": жена украинского Героя рассказала о трагедии
Директору школы грозит пожизненный срок, подробности: в чем ее обвиняют
Новая ракетная атака: россияне уничтожили жилой дом, первые данные о жертвах и кадры трагедии
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Напомним, "Не верь глазам своим": Эллерт из "Холостяки" повеселил новым видео из США.
Как сообщала Politeka, "Всю жизнь борется": Лобода рассказала о больной украинской девочке, которой взялась помогать.
Также Politeka писала, что "Выкуси, бывший": Квиткова после разрыва с Добрыниным взбудоражила горячим видео.