Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое домашнее фото с детьми и честно призналась, кого из них она любит больше.

На фотографии можно увидеть старшую дочь Анастасии Нанну, которая прилегла и залипла в телефон. А рядом с ней сидит младший брат Лука, он задумчиво смотрит куда-то в сторону окна. При этом на переднем плане разлеглась и спит собака семейства.

В подписи к публикации Приходько сделала неожиданное признание о том, что самого младшего сына Луку любит больше остальных: "Хочу сказать, что любовь к дочери, она одна, к сыну – другая! Почему у меня так я не знаю, но когда я вижу своих сыновей, то я прямо растекаюсь, как масло и ничего не могу сделать! Особенно когда они меня облепляют, что-то хотят и улыбаются! А главное, наверное, нельзя так выделять кого-то из деток, многие сейчас налетят на меня типа всех одинаково нужно любить и все такое, но я скажу откровенно! Лука мой мир! Он самый любимый мой малыш! Жизнь моя! Мой кислород, ветер, солнце! Да последняя любовь на планете! А у вас как с детьми? Есть любимцы, или озорники".

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