Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич, который вместе с женой воспитывает троих детей, поделился с украинцами интересными данными.

В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич показал трогательное фото со своим сыном Нилом на руках и рассказал, чем отличаются современные дети.

"Кто вы для своих детей? Клуб добродіїв провел фантастически важное исследование на тему "Подростки и их жизнь во время войны". Я когда был подростком, боялся 2000-го года. Миллениум. Конец света, ну вы помните. Вот это были проблемы... А нынешние 16-летние застали пандемию, мировую панику, переживают войну, обстрелы, эвакуации...", — пишет ведущий.

Он также добавил, что одним из самых интересных пунктов опроса был "Кто для вас является ролевой моделью?".

"Более половины подростков (51%) считают военных своими ролевыми моделями, четверть (25%) равняются на волонтеров.

Наибольшая опора (81%) и пример (55%) для подростков – родители. Так что знайте, что даже если дети не говорят вам это каждый день, они вдохновляются вами. Вы опора. Не забывайте об этом", - отметил Анатолий Анатолич.

Украинцы в комментариях поддержали ведущего:

"Такой трогательный пост❤️ Дети наше будущее, судя по исследованию – прекрасное будущее!)";



"Кажется, что Нил – какой-то особенный для Вас лично ребенок 🤍 Чувствуется так. Девочки само собой лучшие дочери. Но Нил для Вас – это что-то особенное ❤️ Такие ощущения".

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".