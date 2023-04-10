Жена популярного украинского комика, актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, которая сначала уехала, а затем вернулась в Украину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз жена артиста выложила очаровательные кадры с дочкой и поделилась совими переживаниями и эмоциями.

На новых фотографиях восьмилетнюю Лиззи, как ее называют любящие родители, можно увидеть на прогулке в один из солнечных весенних дней. На снимках девочка изящно и по-детски непосредственно позирует, много улыбается и немного дурачится. На прогулку Лиза надела светлые джинсы и розовый свитер, а длинные русые волосы распустила.

В подписи к публикации Виктория написала трогательный пост о подрастающей дочке: "Время от времени у меня возникают такие посты. Разговор сама с собой и со временем. Время, которое безжалостно будто бы ускоряется с каждым годом, месяцем, днем… На этих фото уже восемь с половиной самых счастливых лет моей жизни, которые продолжают свой рост каждую секунду. В ней каждый день растет моя бесконечная любовь к ней! Я не успеваю по времени, не успеваю насладиться! И каждый раз хочу немного сбавить скорость секундной стрелки часов. Моя любовь, моя Лиза. Люблю тебя безгранично и непрерывно!".

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