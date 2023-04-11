Украинская певица Настя Каменских, не смотря на проблемы со здоровьем, вышла на сцену.

Однако далеко не все восприняли такой жест с восторгом, пишет Politeka.net.

Так, поклонники Насти Каменских убеждают певицу хоть на время отказаться от выступлений, ведь есть риск навсегда потерять голос.

«Нельзя так надрывать связки! Потому что можно вообще перестать говорить не то что петь»,

«Символическое исполнение: Украина воюет из последних сил, так и вы поете, собрав всю волю в кулак»,

«Голос очень тяжело восстанавливается. Настя, берегите его», – пишут пользователи Инстаграм в комментариях.

Не удержался от реакции и муж Насти Каменских – шоумен, рэппер и продюсер Потап. Своей жене артист оставил милое послание – смайл в виде сердца.

Заметив Потапа, некоторые даже решили спросить, где он сейчас.

В свою очередь Настя Каменских решила прокомментировать слухи о якобы их разводе с Потапом.

«Я не развожусь, у меня все хорошо!», – заверила певица со сцены.

На вопрос, почему они уже давно не появлялись вместе, Каменских отметила: «Мы же не близнецы ходить вместе».

Также Каменская порекомендовала всем, кому нужен Потап, звонить и писать именно ему.

Напомним, в конце марта Настя Каменских призналась о болезни – новообразованиях в связках, из-за чего ее голос не мог хорошо функционировать. Из-за утраты голоса певица даже перенесла ряд концертов.

Тем временем известный блоггер назвал причину, по которой Каменских и Потап якобы разводятся.

Также сообщалось, что кум Потапа Юрий Горбунов рассказал, какой он человек.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап исчез на фоне разговоров о разводе из Каменских.