Потап и Настя Каменских начали официальный процесс развода и пока это скрывают.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал в своем YouTube канале Богдан Беспалов.

По его словам, эту информацию он получил от людей, сотрудничавших с Потапом и Настей. Беспалов утверждает, что потап «постоянно гулял направо и налево».

"И официальный брак с Анастасией Каменских его не остановил", - говорит блогер.

Также Беспалов напомнил об откровении эк-подопечной Потапа, по словам которой рэпер делал ей непристойные предложения.

"Успокойтесь, она не хайпует, она рассказывает абсолютную правду", - заверил блоггер, ссылаясь на своих информаторов, которые якобы тоже рассказывали ему о предложениях Потапа непристойного характера.

Блогер также добавил, что эти девушки не хотят заявлять об этом публично, ведь это достаточно травматический опыт.

«Почему же разводятся Потап и Настя. У меня есть ответ. Потап в очередной раз изменил с человеком из их общего круга друзей. Этот человек был достаточно близок к Каменских. Соответственно, на этот раз Анастасия не смогла простить, ведь до этого она знала об абсолютно всех погрешностях Потапа вне брака и готова была с этими мириться, ведь там просто коммерческий брак на выгодных условиях, в котором нет той любви, обожания, уважения, обожания друг друга», – заверил Беспалов.

Блогер утверждает, что Потап и Настя договорились разойтись по-тихому, чтобы никто не знал.

Напомним, на фоне скандала с песней Руслана Ханумака в Сети упомянули о конфузе Потапа с треком "Волонтер".

Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-подопечная Потапа может войти в состав национального жюри "Евровидения-2023"